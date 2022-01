Ounas | anomalie al cuore dopo il Covid L’ha svelato il Ct dell’Algeria

(Di venerdì 21 gennaio 2022)non ha giocato neanche un minuto in Coppa d’Africa perché ha avuto ilfatto sapere il ct. Il problema – che tiene in ansia il Napoli – è che subitola negativizzazione del ragazzo, durante gli esami di routine, sarebbero state riscontrate dellecardiache. «Abbiamo tenuto il segreto medico sulle condizioni di Adam. È risultato positivo al– ha dichiarato Belmadi ad alcuni giornalisti che hanno raccolto le sue parole – e gli ultimi accertamenti che abbiamo svolto hanno evidenziato qualcosa al, quindi ne dovrà fare molti altri. Se lo avessimo detto, non avremmo più visto il giocatore: Aubameyang e Lemina hanno dovuto abbandonare il torneo per questa ragione, non potevamo dire tutto» La notizia si ...

Il motivo della preoccupazione riguarda le condizioni di salute di Adam. Il giocatore non è ... gli esami di routine effettuati in seguito alla positività hanno evidenziato alcunea ...Trova sempre delletra i giudizi che vengono dati sul Milan e quelli per le altre squadre Mauro Suma che nel suo editoriale per Milannews si sofferma sul caso - Messias . Il direttore di Milantv scriveProblemi al cuore per Ounas, il ct dell'Algeria Djamel Belmadi parla delle condizioni di salute dell'attaccante del Napoli.Dopo l’eliminazione dell’Algeria in Coppa d’Africa il commissario tecnico Djamel Belmadi ha parlato delle preoccupanti condizioni di salute di Adam Ounas. Queste le parole del tecnico: “Abbiamo deciso ...