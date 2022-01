Orsato indisponibile | cambia l' arbitro di Milan - Juventus | attesa la decisione

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Non sarà Danielel'didi domenica sera alle 20.45 a San Siro. L', al suo posto a dirigere la partita sarà uno tra Di Bello, Massa e Valeri. Non è ...

Non sarà Danielel'arbitro di Milan - Juventus di domenica sera alle 20.45 a San Siro. L'arbitro è, al suo posto a dirigere la partita sarà uno tra Di Bello, Massa e Valeri. Non è nota la ragione ...Daniele©LaPresseCome riferito infatti dal 'Corriere dello Sport', l'esperto arbitro èper la gara del Meazza. Al suo posto dovrebbe essere scelto uno tra Di Bello (che è stato ...Non sarà Daniele Orsato a dirigere il big match di domenica sera tra il Milan e la Juventus. L'arbitro è indisponibile, quindi sarà sostituito. La scelta pare essere ...La partita è in programma domenica 23 gennaio alle 20,45. Ecco chi potrebbe essere scelto al suo posto per dirigere la gara ...