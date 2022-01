Oroscopo di Paolo Fox weekend 22 e 23 gennaio: cosa dicono le stelle segno per segno! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ariete – In questo weekend vi vengono in mente tante idee vincenti, le stelle consigliano vivamente di realizzarle. È importante tenere sotto controllo i vostri stati d’animo. La settimana si conclude con la Luna opposta, potreste prendere tutto troppo di petto. Toro – La vostra forma fisica e mentale è invidiata da tutti. All’orizzonte s’intravvedono delle novità. Vi sentirete amati proprio come piace a voi e avrete ottime possibilità. In questo periodo fertile sfornate tante idee e potreste fare anche incontri rivelatori. Qualcuno potrebbe farvi una proposta di lavoro davvero allettante. Avete la forza di vivere l’amore al massimo. Gemelli – Il weekend parte in maniera difficile, ci vuole prudenza. In amore, siete polemici e l’atteggiamento del vostro partner potrebbe infastidirvi. L’agitazione che avete dentro è anche positiva, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ariete – In questovi vengono in mente tante idee vincenti, leconsigliano vivamente di realizzarle. È importante tenere sotto controllo i vostri stati d’animo. La settimana si conclude con la Luna opposta, potreste prendere tutto troppo di petto. Toro – La vostra forma fisica e mentale è invidiata da tutti. All’orizzonte s’intravvedono delle novità. Vi sentirete amati proprio come piace a voi e avrete ottime possibilità. In questo periodo fertile sfornate tante idee e potreste fare anche incontri rivelatori. Qualcuno potrebbe farvi una proposta di lavoro davvero allettante. Avete la forza di vivere l’amore al massimo. Gemelli – Ilparte in maniera difficile, ci vuole prudenza. In amore, siete polemici e l’atteggiamento del vostro partner potrebbe infastidirvi. L’agitazione che avete dentro è anche positiva, ...

