Oroscopo di Paolo Fox oggi | Sabato 22 Gennaio 2022

Leggi su zon

(Di venerdì 21 gennaio 2022) L’diFox per22Ariete E’ un bel, preludio di un fine settimana interessante. Certo, in questo momento siete anche frastornati perché in famiglia e nei rapporti con gli altri c’è sempre qualcosa da fare, c’è sempre qualcosa da dominare e non si riesce a fare tutto. La cosa certa è che non vi annoiate, però in questo weekend cercate di non stancarvi troppo. Toro In questoavete veramente una grande energia. Tra l’altro questo è un cielo che inizia a dare risposte utili per il futuro. Venere è favorevole, Giove è interessante: è probabile che entro Aprile voi vogliate cambiare qualcosa. E se ci fosse un cambiamento in amore? Forse non si tratta di cambiare partner ma magari le prospettive da gestire con ...