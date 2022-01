Oroscopo di Paolo Fox 22 gennaio | questo sabato amore alle stelle

Leggi su cityroma

Ariete – in, se vivete una situazione difficile, meglio parlare oggi e non domani. Sul lavoro, saranno i colleghi a risolvere i vostri piccoli fastidi di questi giorni. Toro – le tensioni relazionali nate in questi giorni non devono rimanere nel vostro cuore. Prendetevi del tempo sul lavoro e non agitate troppo le acque; preservate l'equilibrio. Gemelli – le storie cha presentano dei problemi vanno gestite con cura e attenzione, soprattuto oggi e domani. Un progetto lavorativo potrebbe ritardare in questi giorni, non demordete. Cancro – giornata interessante in, perché permetterà di risolvere qualche screzio in casa. Cercate di non mettere troppa carne a cuocere sul lavoro, mantenete l'equilibrio.