**Open Arms: 'legittimo impedimento', rinviata al 4 marzo udienza processo a Salvini** (Di venerdì 21 gennaio 2022) Palermo, 21 gen. (Adnkronos) - udienza lampo, questa mattina, del processo Open Arms a carico dell'ex ministro Matteo Salvini imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. La difesa dell'ex ministro dell'Interno ha chiesto un rinvio per "legittimo impedimento", considerato che da lunedì prossimo, 24 gennaio, inizieranno le votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica e i giorni precedenti saranno impegnativi per il leader della Lega. Nell'udienza di oggi doveva essere sentito come teste, tra gli altri, il comandante della Open Arms, Marc Reius, che si è costituito parte civile del processo. L'udienza è stata rinviata al 4 marzo, come da calendario comunicato il 17 dicembre

