Olimpiadi invernali 2022 | il calendario delle gare di salto con gli sci

(Di sabato 22 gennaio 2022) Dal 4 al 20 febbraio si svolgeranno le, giunte alla ventiquattresima edizione. In totale sono previsti 109 eventi da medaglia, per soddisfare la passione dei fan dello sport. E a questo proposito, tra le 15 discipline sportive in programma ai Giochi Olimpici di Pechino c’è anche ilcon gli sci. Gli eventi previsti sono cinque e si terranno presso i trampolini del Centro Nazionale di Stato con Sci a Zhangjiakou: la località cinese vanta il record di essere stata la prima sede di gara permanente al mondo dicon gli sci. Dei cinque eventi in programma, nel campo maschile figurano il trampolino normale individuale, il trampolino lungo individuale e il trampolino lungo di squadra; nel campo femminile invece si registra soltanto il trampolino normale. Il quinto evento è ...

Dopo ci saranno Kronplatz e Garmisch, quindi c'è ancora molta strada prima di Pechino: ci penso e non ci penso alle. Ieri il vento mi ha dato fastidio nella parte alta, oggi più nella parte ...La sciatrice alpina Mikaela Shiffrin è la protagonista di un nuovo spot promozionale di Jurassic World - Il dominio delle2022 : nel filmato l'atleta ha alle calcagna dei concorrenti piuttosto particolari: i dinosauri del franchise di Jurassic World. Nel video della campagna di NBC Sports e Universal ...Il 1° febbraio è il Capodanno cinese e inizia l’anno della Tigre. Secondo il calendario cinese, ad ogni anno corrisponde un animale dello zodiaco cinese, seguendo un ciclo di 12 anni; ciò significa ch ...Oggi il viceministro Morelli era in val Pusteria con Kompatscher e gli assessori Vettorato e Alfreider per fare il punto in vista delle Olimpiadi 2026 > I progetti di mobilità in generale e quelli in ...