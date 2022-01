Olimpiadi invernali 2022 | il calendario delle gare di pattinaggio di velocità

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Lesi svolgeranno a Pechino dal 4 al 20 febbraio. Inci sono 109 eventi da medaglia per un totale di 15 discipline sportive diverse. Tra queste figura anche ildi, con un programma complessivo di 14 eventi che vedranno impegnati 166 atleti dal 5 al 19 febbraio. In campo maschile riflettori accesi sull’olandese Sven Kramer, punto di riferimento di questo sport, vincitore fin qui di 9 medaglie olimpiche. Tra le donne, la connazionale Ireen Wust è la favorita numero uno per la vittoria della medaglia d’oro. E non può essere altrimenti dall’alto11 medaglie già conquistate nelle precedenti edizioni, tanto da essersi guadagnata il titolo di atleta olimpica invernale più vincente di sempre nel ...