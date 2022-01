Olanda | ' Kiev ha chiesto armi | siamo disposti a fornirle'

Advertising

Il governo olandese è "aperto" al sostegno militare difensivo all'Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Wopke Hoekstra in parlamento. Secondo Hoekstra,ha chiesto ieri ai Paesi Bassi assistenza per le armi. La maggioranza parlamentare sostiene la richiesta. Hoekstra ha sottolineato che il governo "considererà esplicitamente il contesto attuale". ...... dice che la Russia sta progettando di prenderee far cadere le attuali autorità ucraine; non ... L'ancora una volta si esprime contro la Russia: il primo ministro Rutte ha appena detto al ...Lo ha detto il ministro degli Esteri Wopke Hoekstra in parlamento. Secondo Hoekstra, Kiev ha chiesto ieri ai Paesi Bassi assistenza per le armi. La maggioranza parlamentare sostiene la richiesta.A Pyongyang, il Maresciallo Kim spara altri due missili per uscire dal cono d’ombra geopolitico in cui è finito. A Pechino, dietro le Olimpiadi invernali si nascondono i giochi di cyberspionaggio. A K ...