Oggi 21 gennaio, Sant’Agnese: muore martire pur di non perdere la sua verginità (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ancora fanciulla decide di donare la sua vita a Cristo, muore martire per preservare la sua purezza. Questo le valse l’ammirazione delle genti e la gloria di Dio nei cieli con la corona del martirio. Ha portato a Gesù il giglio intatto della sua verginità. Morì a soli 12 anni sotto la persecuzione di Diocleziano. È L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ancora fanciulla decide di donare la sua vita a Cristo,per preservare la sua purezza. Questo le valse l’ammirazione delle genti e la gloria di Dio nei cieli con la corona del martirio. Ha portato a Gesù il giglio intatto della sua. Morì a soli 12 anni sotto la persecuzione di Diocleziano. È L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Inter : ?? | VOCE 19 gennaio 1992: la prima cronaca di una gara ???? di @robertoscarpini. Oggi in #InterEmpoli di… - GiuseppeConteIT : Come certificato oggi dall’Inps, grazie a questa misura, fra gennaio e ottobre 2021 oltre 115mila ragazze e ragazzi… - OfficialASRoma : Un murale per ricordare Lando Fiorini ???? Sarà inaugurato il 27 gennaio a Testaccio ?? ????? Oggi si è inoltre tenut… - bacch_f : RT @antoniocapitani: Astropagelle di oggi, venerdì 21 gennaio, con la Luna nel segno della Vergine. Buona lettura e felice giornata! https:… - statodelsud : Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 21 gennaio -