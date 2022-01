Obbligo vaccinale, l’Austria è il primo Paese ad approvarlo in Europa: ecco come funziona (Di venerdì 21 gennaio 2022) Obbligo vaccinale: è ufficiale. Il parlamento austriaco ha approvato l’obbligatorietà del vaccino anti-Covid. Si tratta della prima volta in Europa e il dibattito è stato molto lungo, ma alla fine la maggioranza dei voti è stata raggiunta. Non solo: per incentivare chi ancora non ha effettuato nessuna vaccinazione, il Paese ha deciso di lanciare una lotteria nazionale con premi a partire da 500 euro. Leggi anche: Coronavirus, lo studio dello Spallanzani: ‘Vaccini meno efficaci contro Omicron, adesso serve Sputnik’ Obbligo vaccinale, via ai voucher Saranno stanziati ben 400 milioni di euro per quei comuni che hanno la più alta percentuale di immunizzati. l’Austria conta una percentuale di popolazione pienamente vaccinata pari al 72%, ma il Parlamento sta preparando una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022): è ufficiale. Il parlamento austriaco ha approvato l’obbligatorietà del vaccino anti-Covid. Si tratta della prima volta ine il dibattito è stato molto lungo, ma alla fine la maggioranza dei voti è stata raggiunta. Non solo: per incentivare chi ancora non ha effettuato nessuna vaccinazione, ilha deciso di lanciare una lotteria nazionale con premi a partire da 500 euro. Leggi anche: Coronavirus, lo studio dello Spallanzani: ‘Vaccini meno efficaci contro Omicron, adesso serve Sputnik’, via ai voucher Saranno stanziati ben 400 milioni di euro per quei comuni che hanno la più alta percentuale di immunizzati.conta una percentuale di popolazione pienamente vaccinata pari al 72%, ma il Parlamento sta preparando una ...

