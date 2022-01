Obbligo green pass nei negozi, nuovo Dpcm: dove è necessario e dove si può entrare senza (Di venerdì 21 gennaio 2022) Covid Italia, il nuovo Dpcm firmato dal premier Maria Draghi. Il tema resta sempre quello del green pass e nello specifico tutte le realtà in cui non sarà richiesta la certificazione verde. Il decreto “acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022”, come si specifica nel testo. Ecco dove sarà richiesto esibire la tanto discussa certificazione verde e dove no. Mostrare il green pass per accedere ai luoghi di acquisto di sigarette, libri e giornali, ad esclusione dei chioschi all’aperto o ai distributori automatici. Una lista che contempla anche le Poste Italiane e le banche. In particolare dal 1° febbraio, a parte l’Obbligo di avere il green pass accedere agli ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Covid Italia, ilfirmato dal premier Maria Draghi. Il tema resta sempre quello dele nello specifico tutte le realtà in cui non sarà richiesta la certificazione verde. Il decreto “acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022”, come si specifica nel testo. Eccosarà richiesto esibire la tanto discussa certificazione verde eno. Mostrare ilper accedere ai luoghi di acquisto di sigarette, libri e giornali, ad esclusione dei chioschi all’aperto o ai distributori automatici. Una lista che contempla anche le Poste Italiane e le banche. In particolare dal 1° febbraio, a parte l’di avere ilaccedere agli ...

Advertising

Adnkronos : #Covid in Gb, #BorisJohnson cancella restrizioni: via obbligo mascherine e green pass. - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - Agenzia_Ansa : Basta restrizioni extra anti Covid in Inghilterra: da domani stop alla raccomandazione del lavoro da casa, il mini… - enricomlepri : @petunianelsole ma se esiste l'obbligo vaccinali sopra i 50 anni di cosa stiamo parlando? il green pass sta genera… - ENRICO27218318 : RT @petunianelsole: Nel Dpcm firmato da Draghi NON è presente una specifica esenzione dall’obbligo di green pass per ritirare la pensione a… -