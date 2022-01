Nuovo scandalo per l' Infanta Cristina | il marito ammette il tradimento

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Per l'di Spagna non c'è pace. A partire dal 2013 ha dovuto affrontare le accuse di frode fiscale, per le quali ilIñaki Urdangarin è finito in carcere, poi è arrivata ...

Per l' Infanta Cristina di Spagna non c'è pace. A partire dal 2013 ha dovuto affrontare le accuse di frode fiscale, per le quali il marito Iñaki Urdangarin è finito in carcere, poi è arrivata ...Per questo ha fatto notizia la circostanza che nelesecutivo olandese la metà dei ministri - ...a cui fu collegato anche il drammatico omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana ...Uscito da poco dal carcere dopo le accuse di frode, Iñaki Urdangarin è stato pizzicato con l'avvocatessa con cui ha una relazione ...STRASBURGO - Mentre la politica italiana fatica a trovare convergenze su un nome che possa portare una donna al Quirinale, in Europa suona tutt'altra musica. Con l'elezione della maltese Roberta Metso ...