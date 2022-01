Nuove restrizioni in vista | i No Vax al supermercato possono comprare solo ' beni primari' Ecco cosa significa

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ci sarannoin programma per i no vax: senza il Green pass si potrà andare agli ipermercati per fare la spesa ma non sarà consentito acquistarenon. O si potrà andare in ...

Parigi allenta le restrizioni: dopo la Gran Bretagna dal 2 febbraio anche in Francia via le ... Ieri, la cifra delle nuove infezioni annunciate era stata 133.536 con 234 morti. L'incidenza - la media ...Iniziata oggi la cabina di regia a Palazzo Chigi presieduta dal premier Mario Draghi sulle nuove misure contro il caro-bollette e per il ristoro delle attività in crisi a causa delle restrizioni anti- ...I nuovi dati del monitoraggio Iss sulla situazione Covid potrebbero determinare da lunedì il passaggio dalla zona gialla alla zona arancione di alcune regioni ...