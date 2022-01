Nuove regole quarantena, via per studenti guariti e vaccinati? Il governo ci pensa. Oggi Consiglio dei Ministri (Di venerdì 21 gennaio 2022) Via la quarantena per vaccinati e guariti dal Covid-10? Attualmente ci sono migliaia di studenti bloccati a casa perché contatti stretti di familiari positivi ma senza diritto alla didattica a distanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 gennaio 2022) Via laperdal Covid-10? Attualmente ci sono migliaia dibloccati a casa perché contatti stretti di familiari positivi ma senza diritto alla didattica a distanza. L'articolo .

Advertising

SimoneGambino : Introdotte dalla FIFA nuove regole per i prestiti a partire dalla prossima stagione. - Durata max del prestito 1 an… - amendolaenzo : La visita al Governo tedesco è stato un momento di confronto importante. È tempo di un'Europa sempre più ambiziosa,… - Corriere : Londra vuole già abolire il green pass: il 26 gennaio le nuove regole. Resta solo la mascherina al chiuso - Jammasrl : #Mercato #Online #Politica #Primopiano EU, approvate nuove regole per trattare i contenuti dannosi e la diffusione… - orizzontescuola : Nuove regole quarantena, via per studenti guariti e vaccinati? Il governo ci pensa. Oggi Consiglio dei Ministri -