Nuove regole Fifa per i prestiti: come cambia il calciomercato? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dal primo luglio 2022 ci saranno importantissime novità per quanto concerne il prestito dei calciatori. Ecco tutto ciò che c’è da sapere. Ancora pochi mesi e poi il calciomercato subirà una svolta epocale. Infatti, la notizia ufficiale di oggi è il cambiamento messo in atto dalla Fifa per quanto riguarda la formula del prestito dei L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dal primo luglio 2022 ci saranno importantissime novità per quanto concerne il prestito dei calciatori. Ecco tutto ciò che c’è da sapere. Ancora pochi mesi e poi ilsubirà una svolta epocale. Infatti, la notizia ufficiale di oggi è ilmento messo in atto dallaper quanto riguarda la formula del prestito dei L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

SimoneGambino : Introdotte dalla FIFA nuove regole per i prestiti a partire dalla prossima stagione. - Durata max del prestito 1 an… - Corriere : Londra vuole già abolire il green pass: il 26 gennaio le nuove regole. Resta solo la mascherina al chiuso - Affaritaliani : Governo, niente sigarette senza Green Pass. Le nuove regole dal 1° febbraio - infoitinterno : Green pass: dal 1° febbraio obbligatorio in negozi, banche, Poste e uffici pubblici. Premier Draghi firma Dpcm, ecc… - CorJuve : RT @TMit_news: Le nuove regole FIFA ?? cambieranno il #mercato ?? dei giocatori in prestito. Al momento sono queste le squadre della #SerieA… -