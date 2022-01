Nuoto | Nicolò Martinenghi | “Peaty è uno stimolo Gli Europei a Roma l’obiettivo principale del 2022”

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Sospeso tra un 2021 da incorniciare e un futuro che si preannuncia pieno di obiettivi da provare a centrare.è stato uno degli uomini dell’anno passato delitaliano. E’ salito su tutti i podi della stagione, ha riscritto la storia della rana italiana, ha conquistato il bronzo olimpico nei 100 rana, è stato decisivo nella prima medaglia a Cinque Cerchi della storia azzurra nella 4×100 mista, si è laureato campione d’Europa dei 100 in vasca corta, è stato doppio argento mondiale sempre in vasca corta e bronzo agliin vasca lunga con una continuità di rendimento straordinaria. E’ migliorato nel fisico e nella mente e questo miglioramento si è visto proprio ad Abu Dhabi dove si è presentato non al top della condizione in questa rassegna. Tante gare sulle spalle, ma l’approccio scelto con il ...