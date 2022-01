"Nonostante il vaccino...". Alessia Macari, il parto della Ciociara di Avanti un altro: un incubo lungo 4 giorni (Di venerdì 21 gennaio 2022) La "Ciociara" di Avanti un altro è diventata mamma, ma per Alessia Macari non è stato un parto facile. La giunonica showgirl e il compagno, il calciatore tedesco Oliver Kragl, sono diventati genitori della piccola Neveah. L'annuncio sui social è arrivato dalla stessa Macari, senza nascondere la brutta sorpresa: sia lei che il marito infatti sono risultati positivi al Covid e dunque, come da regolamento dall'inizio della pandemia, in sala parto Kragl non è stato ammesso, per questioni di sicurezza sanitaria. "Il giorno prima di essere ricoverata - scrive la Ciociara, 28 anni - sia io che Olli siamo risultati positivi al Covid-19 Nonostante, ci tengo a sottolinearlo, da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) La "" diunè diventata mamma, ma pernon è stato unfacile. La giunonica showgirl e il compagno, il calciatore tedesco Oliver Kragl, sono diventati genitoripiccola Neveah. L'annuncio sui social è arrivato dalla stessa, senza nascondere la brutta sorpresa: sia lei che il marito infatti sono risultati positivi al Covid e dunque, come da regolamento dall'iniziopandemia, in salaKragl non è stato ammesso, per questioni di sicurezza sanitaria. "Il giorno prima di essere ricoverata - scrive la, 28 anni - sia io che Olli siamo risultati positivi al Covid-19, ci tengo a sottolinearlo, da ...

