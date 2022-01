No, questo video non mostra un bambino che «muore dopo il vaccino» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 15 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video in cui si vede un uomo disperarsi davanti al cadavere di un bambino. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «bambino di 11 anni muore dopo il v a c c i no …». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video oggetto di verifica è stato originariamente pubblicato il 22 ottobre 2021 su Twitter da Ali Haj Suleiman, fotogiornalista che segue il conflitto in Siria. Nel proprio tweet Suleiman scrive che la scena mostrava «un terribile massacro» verificatosi il 20 ottobre 2021 nella città di Ariha, a sud di Idlib, nel nord-ovest della Siria, in cui erano state uccise 12 persone, tra cui quattro bambini e ... Leggi su facta.news (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 15 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato unin cui si vede un uomo disperarsi davanti al cadavere di un. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «di 11 anniil v a c c i no …». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Iloggetto di verifica è stato originariamente pubblicato il 22 ottobre 2021 su Twitter da Ali Haj Suleiman, fotogiornalista che segue il conflitto in Siria. Nel proprio tweet Suleiman scrive che la scenava «un terribile massacro» verificatosi il 20 ottobre 2021 nella città di Ariha, a sud di Idlib, nel nord-ovest della Siria, in cui erano state uccise 12 persone, tra cui quattro bambini e ...

