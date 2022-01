Niente Frecce Tricolori su Monza, l'ultima idiozia green della Formula 1 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Più che Formula 1 potrebbe ormai chiamarsi Formula “I”, come ipocrisia. Dopo averci tolto il piacere di guardare le splendide ombrelline prima della gara, di aver sostituito il rombo dei dodici cilindri con il gracchiar dell'ibrido, e come non bastasse l'aver visto gare in scenari surreali senza pubblico, ecco che con la scusa dell'inquinamento il Circus non vuole più nemmeno il passaggio delle pattuglie acrobatiche nazionali dei Paesi ospitanti. Una vera scemenza dichiarare che lo spettacolo offerto dalle bandiere disegnate nel cielo dai fumogeni non sia in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica che la Formula 1 si è data da qualche anno e fino al loro azzeramento, previsto nel 2030, poiché è sufficiente calcolare l'impatto ecologico della produzione dei telai in ... Leggi su panorama (Di venerdì 21 gennaio 2022) Più che1 potrebbe ormai chiamarsi“I”, come ipocrisia. Dopo averci tolto il piacere di guardare le splendide ombrelline primagara, di aver sostituito il rombo dei dodici cilindri con il gracchiar dell'ibrido, e come non bastasse l'aver visto gare in scenari surreali senza pubblico, ecco che con la scusa dell'inquinamento il Circus non vuole più nemmeno il passaggio delle pattuglie acrobatiche nazionali dei Paesi ospitanti. Una vera scemenza dichiarare che lo spettacolo offerto dalle bandiere disegnate nel cielo dai fumogeni non sia in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica che la1 si è data da qualche anno e fino al loro azzeramento, previsto nel 2030, poiché è sufficiente calcolare l'impatto ecologicoproduzione dei telai in ...

Advertising

sabrinalovesf1 : Scusate ma in che senso niente più frecce tricolori prima dei GP? - Miriam29141218 : RT @silviettastitch: “Una passeggiatina al chiaro di luna” Harry santo piton ha lanciato tutto l’Arco e le frecce per farti capire! Ma tu o… - fortheh0ney : RT @silviettastitch: “Una passeggiatina al chiaro di luna” Harry santo piton ha lanciato tutto l’Arco e le frecce per farti capire! Ma tu o… - silviettastitch : “Una passeggiatina al chiaro di luna” Harry santo piton ha lanciato tutto l’Arco e le frecce per farti capire! Ma t… - rtrsports : RT @FormulaPassion: #F1 | Niente più Frecce Tricolori a Monza? -