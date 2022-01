New Amsterdam 4: La morte che lascia senza parole tutti (Di venerdì 21 gennaio 2022) New Amsterdam 4: nella nuova puntata dello show, è avvenuta la morte di uno dei protagonisti. Vediamo insieme di chi stiamo parlando. Un grande colpo di scena a New Amsterdam. Pochi giorni fa, in America è andata in onda una nuova puntata dello show. Il medical drama, che ha come protagonista Ryan Eggold, ha visto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 21 gennaio 2022) New4: nella nuova puntata dello show, è avvenuta ladi uno dei protagonisti. Vediamo insieme di chi stiamo parlando. Un grande colpo di scena a New. Pochi giorni fa, in America è andata in onda una nuova puntata dello show. Il medical drama, che ha come protagonista Ryan Eggold, ha visto L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

inbbarlavi : Marquei como visto New Amsterdam (2018) - 4x8 - Paid in Full - nandafumagali : Marquei como visto New Amsterdam (2018) - 4x12 - The Crossover - chiararamundo2 : Questo è l'anno dei capi stronzi: qui, in the good doctor e in new amsterdam ????#DocNelleTueMani2 - MadeinFortSalem : Marquei como visto New Amsterdam (2018) - 4x12 - The Crossover - bruno_chico42 : Marquei como visto New Amsterdam (2018) - 4x12 - The Crossover -