Netflix non ha mai avuto così tanti abbonati. Il mercato ingordo ne vuole ancora di più (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le previsioni per il prossimo trimestre sono molto più basse di quanto atteso da Wall Street nonostante il successo di contenuti come Squid Game, Red Notice e The Unforgivable. Dall'annuncio le azioni sono scese del 20%.... Leggi su dday (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le previsioni per il prossimo trimestre sono molto più basse di quanto atteso da Wall Street nonostante il successo di contenuti come Squid Game, Red Notice e The Unforgivable. Dall'annuncio le azioni sono scese del 20%....

