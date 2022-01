Nell’epoca degli osservatori che setacciano il pianeta, c’è chi ancora trova i calciatori su Transfermarkt (o in un reality norvegese) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel calcio iper-professionalizzato di oggi, dove miriadi di osservatori setacciano il pianeta pallonaro palmo a palmo, può ancora capitare che un trasferimento avvenga secondo metodi poco ortodossi, talvolta casuali, altre volte attraverso strumenti non propriamente da addetti ai lavori. Il recente caso del passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto Fc è solo l’ultimo esempio, con il presidente della franchigia canadese Bill Manning che ha dichiarato di aver individuato nell’azzurro il proprio principale obiettivo di mercato dopo una ricerca sul portale Transfermarkt. Ovviamente Manning non ha avuto bisogno del sito, ideato nel 2000 dal tedesco Mathias Siedel, per conoscere Insigne, ma la mole di dati contenuti, unita alla possibilità di filtrare la ricerca secondo le proprie esigenze, gli ha permesso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel calcio iper-professionalizzato di oggi, dove miriadi diilpallonaro palmo a palmo, puòcapitare che un trasferimento avvenga secondo metodi poco ortodossi, talvolta casuali, altre volte attraverso strumenti non propriamente da addetti ai lavori. Il recente caso del passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto Fc è solo l’ultimo esempio, con il presidente della franchigia canadese Bill Manning che ha dichiarato di aver individuato nell’azzurro il proprio principale obiettivo di mercato dopo una ricerca sul portale. Ovviamente Manning non ha avuto bisogno del sito, ideato nel 2000 dal tedesco Mathias Siedel, per conoscere Insigne, ma la mole di dati contenuti, unita alla possibilità di filtrare la ricerca secondo le proprie esigenze, gli ha permesso di ...

