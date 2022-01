Nel giro di poche ore un uomo e una donna pensano al suicidio: l'intervento delle Volanti evita due tragedie (Di venerdì 21 gennaio 2022) ANCONA - Momenti difficili, tanti problemi, disperazione. Nella giornata di ieri la Centrale Operativa della Questura veniva contattata da personale di un noto albergo anconetano per segnalare che ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 21 gennaio 2022) ANCONA - Momenti difficili, tanti problemi, disperazione. Nella giornata di ieri la Centrale Operativa della Questura veniva contattata da personale di un noto albergo anconetano per segnalare che ...

Advertising

a_padellaro : PARTITI E CAPI: CHI SI FIDA? Chi non controlla chi? Nel vorticoso giro di consultazioni in atto non esiste leader,… - reportrai3 : Nelle scorse puntate #Report aveva raccontato di un venditore che attraverso il canale Amazon Prime nel giro di due… - fanpage : Quattro pazienti positivi al Covid-19 ricoverati al pronto soccorso sono morti nel giro di tre giorni in attesa che… - Pepppe862 : @GeCortese @conteDartagnan @CathVoicesITA ?? ?? Ma che dici il pregiudizio di giudicare vi logora,se lei non vivesse… - EureosCriss : RT @horusarcadia: Scenario a lieto fine (si fa per dire): gli Usa si liberano e ci salvano Sc.triste: la catastrofe ci distruggerà nel g… -