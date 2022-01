Nato: no a richiesta di Mosca di ritirare le truppe da Bulgaria e Romania (Di sabato 22 gennaio 2022) La Nato ha respinto la richiesta russa di ritirare le truppe dagli Stati membri orientali Bulgaria e Romania. 'La Nato non rinuncerà alla sua capacità di proteggerci e difenderci, anche con la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 gennaio 2022) Laha respinto larussa diledagli Stati membri orientali. 'Lanon rinuncerà alla sua capacità di proteggerci e difenderci, anche con la ...

