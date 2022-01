Napoli, sparatoria a San Giovanni: immigrato armato ferito dai finanzieri, l'inseguimento ripreso da un automobilista con il telefonino (Di venerdì 21 gennaio 2022) È un cittadino straniero l?uomo ferito nel corso di una sparatoria con i militari della Guardia di Finanza avvenuta, poco dopo le 14, in viale 2 Giugno, nel quartiere di San Giovanni a... Leggi su ilmattino (Di venerdì 21 gennaio 2022) È un cittadino straniero l?uomonel corso di unacon i militari della Guardia di Finanza avvenuta, poco dopo le 14, in viale 2 Giugno, nel quartiere di Sana...

Advertising

occhio_notizie : Ha aggredito i sanitari, cercando di fuggire dall'Ospedale: le dichiarazioni - occhio_notizie : Follia a Forcella: sparatoria contro gli ambulanti del Pascale - SkyTG24 : Lite con sparatoria in provincia di #Benevento, tre persone ferite - OmbraDuca : RT @SkyTG24: Sparatoria in provincia di #Benevento, due feriti - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Sparatoria in provincia di #Benevento, due feriti -