Napoli-Salernitana sempre più verso il rinvio: sospetto nuovo positivo per i granata (Di venerdì 21 gennaio 2022) La sfida di campionato tra Napoli e Salernitana, inizialmente in programma per domenica alle ore 15, pare sempre più a rischio con il passare dei minuti. In base a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, infatti, oggi ci sarà un tampone di controllo per i primi due calciatori che sono risultati positivi alla vigilia della partita contro la Lazio, ossia venerdì scorso. FOTO: Getty – Salernitana Napoli andata Se i due dovessero risultare negativi già oggi avrebbero il tempo per la visita medica e per l’holter pressorio. Anche domani, altri due calciatori saranno testati, tuttavia non avrebbero il tempo per svolgere visita medica e holter o, quantomeno, non riuscirebbero a farcela in vista del derby. Come se non bastasse, secondo il quotidiano, un ulteriore giocatore ha sintomi ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) La sfida di campionato tra, inizialmente in programma per domenica alle ore 15, parepiù a rischio con il passare dei minuti. In base a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, infatti, oggi ci sarà un tampone di controllo per i primi due calciatori che sono risultati positivi alla vigilia della partita contro la Lazio, ossia venerdì scorso. FOTO: Getty –andata Se i due dovessero risultare negativi già oggi avrebbero il tempo per la visita medica e per l’holter pressorio. Anche domani, altri due calciatori saranno testati, tuttavia non avrebbero il tempo per svolgere visita medica e holter o, quantomeno, non riuscirebbero a farcela in vista del derby. Come se non bastasse, secondo il quotidiano, un ulteriore giocatore ha sintomi ...

