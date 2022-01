Napoli-Salernitana | Colantuono | «Due calciatori si sono negativizzati ma non sappiamo se possiamo portarli»

(Di venerdì 21 gennaio 2022) I tamponi effettuati oggi daidellahanno fatto registrare una nuova positività al Covid, ma anche la negativizzazione di due. Il club ha dunque ottopositivi, uno in meno di quanti ne servirebbero perché l’Asl intervenga a bloccare il gruppo squadra e quindi la partita., il tecnico dei granata, ha però svelato in conferenza stampa che non sa se potrà schierare i dueappena guariti. Questi regolamentipoco chiari. Duesie nonseaggregarli al gruppo perché dovranno superare dei test da sforzo come previsto dal protocollo. Altri otto hanno il covid e, dunque, non ...

Commenta per primo Sembra essere rientrato l'allarme per la partita delle 15 di domenica 25 tra. Il club amaranto ha diffuso una nota ufficiale per comunicare la riscontrata positività al Covid - 19 di un nuovo calciatore e la contestuale negativizzazione di altri due: 'L'U. ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, due negativi e un nuovo positivo. Il comunicato del club granata. E col... I positivi in casascendono a 8 nel totale: lo comunica indirettamente il club amaranto spiegando come sia stato rilevato un nuovo positivo ma al contempo due giocatori si siano ...E' uno Stefano Colantuono che non nasconde le proprie perplessità, per non dire il malcontento, quello che parla in vista del derby regionale di domenica che la sua Salernitana dovrebbe disputare ...Attraverso un comunicato ufficiale, la Salernitana ha reso noto che un altro calciatore è risultato positivo al Covid-19 a due giorni della sfida di campionato contro il Napoli. Colantuono però recupe ...