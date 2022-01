Napoli-Salernitana | al momento non si gioca | cosa dice il nuovo protocollo

(Di venerdì 21 gennaio 2022)alnon si, perché nella rosa di Colantuono ci sono 9 contagiati da Covid 19. Proprio oggi entra in vigore ilvoluto fortemente dalla Lega di Serie A per evitare di fermare le partite. Un documento studiato ad hoc dopo il caos del turno del 6 gennaio, che nelle idee doveva evitare di bloccare partite, perché si pensava che nessun club arrivasse alla soglia di 9 contagiati in rosa. Infatti secondo ildella Serie A, se si hanno 9 contagi in rosa le Asl possono decidere di bloccare il match o di vietare la trasferta della squadra. Questo sarebbe il caso dellache domenica 23 gennaio sfida ilallo stadio Maradona. Mentre a Venezia va ...

