Napoli, pronta l’offerta per il terzino del Getafe! (Di sabato 22 gennaio 2022) Il Napoli, da tempo, è alla ricerca di un terzino sinistro. Dopo l’opposizione di Ten Hag alla cessione di Tagliafico, Giuntoli si è buttato sull’altro obiettivo: Mathias Olivera, terzino del Getafe, già sondato in altre sessioni di mercato. Olivera Napoli Mercato Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, il Napoli ha presentato un’offerta di 11 milioni complessivi con la formula del prestito con obbligo di riscatto incondizionato. Gli spagnoli, tuttavia, non vogliono privarsi del terzino a gennaio. Una presa di posizione che non spaventa il Napoli, che proverà ad anticipare l’arrivo dell’uruguaiano. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di sabato 22 gennaio 2022) Il, da tempo, è alla ricerca di unsinistro. Dopo l’opposizione di Ten Hag alla cessione di Tagliafico, Giuntoli si è buttato sull’altro obiettivo: Mathias Olivera,del Getafe, già sondato in altre sessioni di mercato. OliveraMercato Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, ilha presentato un’offerta di 11 milioni complessivi con la formula del prestito con obbligo di riscatto incondizionato. Gli spagnoli, tuttavia, non vogliono privarsi dela gennaio. Una presa di posizione che non spaventa il, che proverà ad anticipare l’arrivo dell’uruguaiano. Francesco Scanu

Advertising

ParliamoDiNews : L`Atletico beffa il Napoli su Mandava? Pronta l`offerta per prenderlo subito #latletico #beffa #napoli #mandava… - napolimedia : Opzionato il terzino sinistro #Olivera del #Getafe, il #Napoli prova a ottenerlo già a gennaio. Pronta un'offerta @DiMarzio - news_mercato_ : #Calciomercato, continua l’interesse del #Napoli per Matias #Olivera, terzino sinistro del #Getafe: pronta un’offer… - sportli26181512 : The Guardian - Tottenham, pronta offerta al Milan per avere subito Kessie: Il Tottenham, nel caso in cui dovesse de… - sacredxyz : @CiccCap La maglia di San Valentino del Napoli è pronta? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pronta Calciomercato Juventus, scacco matto Guardiola: accordo imminente ...Gazzetta dello Sport ' ha rilanciato l'indiscrezione secondo la quale i bianconeri avrebbero pronta ... fumata bianca vicina Accostato a tutte le big di Serie A - come Juventus, Milan, Napoli e Napoli ...

Sky - Inter, pronto il ricorso per la gara con il Bologna dopo il mancato 0 - 3 a tavolino Serie A - L'Inter è pronta a presentare ricorso per la decisione del Giudice Sportivo sulla gara non disputata contro il ... come in Udinese - Salernitana di questo campionato o in Juventus - Napoli ...

Calciomercato Napoli, pronta la risoluzione con l’attaccante! Napoli Calcio Live Napoli, pronta un'offerta per Olivera del Getafe Il Napoli cerca di piazzare il colpo sulla fascia già in questo mese di gennaio: formula e cifre definite per Olivera del Getafe ...

Sfuma l’obiettivo Julian Alvarez? Una big pronta a farsi avanti! Sul contratto dell’attaccante argentino pende una clausola da 20 milioni di euro ma non è ancora chiara la posizione del Manchester City riguardo la clausola ma l’interesse è forte e concreto Secondo ...

...Gazzetta dello Sport ' ha rilanciato l'indiscrezione secondo la quale i bianconeri avrebbero... fumata bianca vicina Accostato a tutte le big di Serie A - come Juventus, Milan,...Serie A - L'Inter èa presentare ricorso per la decisione del Giudice Sportivo sulla gara non disputata contro il ... come in Udinese - Salernitana di questo campionato o in Juventus -...Il Napoli cerca di piazzare il colpo sulla fascia già in questo mese di gennaio: formula e cifre definite per Olivera del Getafe ...Sul contratto dell’attaccante argentino pende una clausola da 20 milioni di euro ma non è ancora chiara la posizione del Manchester City riguardo la clausola ma l’interesse è forte e concreto Secondo ...