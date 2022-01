Napoli | preoccupano le condizioni di Ounas | sospetto problema al cuore

Advertising

Corrado41906780 : @theboss_1908 @90ordnasselA Con la Roma si può fare ampio tournover, mi preoccupano le diffide di Brozo e Lautaro, prima di Milan e Napoli! -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli preoccupano

forzAzzurri

...nella formazione di domani per il Bologna rispetto all'undici visto al Dall'Ara contro il. ... Cronache da un Dall'Ara 'alieno' Nell'Hellasle condizioni di Ceccherini e Tameze, usciti ...Secondo i dati forniti dalla corte di Appello di, se il lockdown del 2020 ha consentito di ...anche i fenomeni estorsivi: 73 nel 2020, 80 nel 2021, in un ambito dove e' gia' molto ...Tre partite e zero minuti in Coppa d’Africa. Ma dietro le assenze dell’algerino Adam Ounas, calciatore del Napoli, c’era qualcosa di più di semplici scelte tecniche: «Abbiamo deciso su mia indicazione ...“Abbiamo deciso su mia indicazione di mantenere finora il segreto medico sulle condizioni di Adam. È risultato positivo al Covid e gli ultimi accertamenti che abbiamo svolto hanno evidenziato qualcosa ...