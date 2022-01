Napoli, paura Ounas: «Positivo al Covid, gli esami hanno evidenziato problemi al cuore» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Grande paura in casa Napoli per le condizioni di Adam Ounas. Le dichiarazioni di Djamel Belmadi, CT della Nazionale algerina Djamel Belmadi, ct dell’Algeria, ha svelato una situazione preoccupante per quanto riguarda Adam Ounas. DICHIARAZIONI – «Abbiamo deciso su mia indicazione di mantenere finora il segreto medico sulle condizioni di Adam. È risultato Positivo al Covid e gli ultimi accertamenti che abbiamo svolto hanno evidenziato qualcosa al cuore, quindi ne dovrà fare molti altri. Se lo avessimo detto, non avremmo più visto il giocatore: Aubameyang e Lemina hanno dovuto abbandonare il torneo per questa ragione, non potevamo dire tutto». E ora, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Grandein casaper le condizioni di Adam. Le dichiarazioni di Djamel Belmadi, CT della Nazionale algerina Djamel Belmadi, ct dell’Algeria, ha svelato una situazione preoccupante per quanto riguarda Adam. DICHIARAZIONI – «Abbiamo deciso su mia indicazione di mantenere finora il segreto medico sulle condizioni di Adam. È risultatoale gli ultimi accertamenti che abbiamo svoltoqualcosa al, quindi ne dovrà fare molti altri. Se lo avessimo detto, non avremmo più visto il giocatore: Aubameyang e Leminadovuto abbandonare il torneo per questa ragione, non potevamo dire tutto». E ora, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il ...

