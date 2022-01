Napoli, il figlio del boss arrestato a 20 anni: ha massacrato di botte un coetaneo per una ragazza (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una ragazzina contesa e l?onore offeso del figlio di un boss. Sono questi gli elementi dell?ennesima, brutta storia avvenuta nella periferia nord di Napoli e che, ieri mattina, ha portato... Leggi su ilmattino (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una ragazzina contesa e l?onore offeso deldi un. Sono questi gli elementi dell?ennesima, brutta storia avvenuta nella periferia nord die che, ieri mattina, ha portato...

Advertising

GoalItalia : La strategia di Mertens per guadagnarsi il rinnovo del contratto col Napoli? Concedere il tesseramento del figlio…… - YoungBoth_real : Uno dei top di Napoli a dir poco: < L'attaccante si confessa con noi: 'Qui è casa mia, il mio posto ideale. Non in… - concentrazione : #camorra Ragazzo picchiato dal branco a Scampia, arrestato figlio del boss Petriccione della Vanella Grassi… - iISud24 : Ventenne pestato a Scampia, manette per il figlio del ras Petriccione #21gennaio #Napoli #Cronaca #Italia #Notizie - anteprima24 : ** #Giovane pestato a #Scampia: in manette #Figlio del #Ras #Petriccione ** -