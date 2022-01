Napoli, futuro Mertens: il belga ha incontrato un club di MLS (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Napoli non tratta il rinnovo di Mertens e il belga si guarda attorno e avrebbe incontrato un club americano Nonostante l’intervista in cui ha dichiarato di voler restare a Napoli, Dries Mertens si guarda anche attorno visti i mancati contatti del club azzurro con il suo entourage per il rinnovo del contratto che scade a giugno. E secondo quanto riportato da Il Roma, il belga avrebbe avuto dei contatti con una squadra americana nei primi giorni del mese di dicembre scorso. Un incontro avvenuto all’ombra del Vesuvio, con Mertens che starebbe pensando all’MLS in caso di mancato rinnovo con il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilnon tratta il rinnovo die ilsi guarda attorno e avrebbeunamericano Nonostante l’intervista in cui ha dichiarato di voler restare a, Driessi guarda anche attorno visti i mancati contatti delazzurro con il suo entourage per il rinnovo del contratto che scade a giugno. E secondo quanto riportato da Il Roma, ilavrebbe avuto dei contatti con una squadra americana nei primi giorni del mese di dicembre scorso. Un incontro avvenuto all’ombra del Vesuvio, conche starebbe pensando all’MLS in caso di mancato rinnovo con il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

