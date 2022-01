Napoli, ansia per Ounas, il CT dell’Algeria: “Ha un problema al cuore” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Problemi al cuore per Ounas, il ct dell’Algeria Djamel Belmadi parla delle condizioni di salute dell’attaccante del Napoli. Il Napoli in ansia per Adam Ounas, le voci provenienti dall’Algeria non sono rassicuranti sullo stato di salute dell’attaccante azzurro. Ounas sarebbe positivo al Covid e i medici avrebbero anche riscontrato alcune anomalie al cuore. La notizia è stata diffusa dal CT dell’Algeria, Djamel Belmadi. “Abbiamo deciso su mia indicazione di mantenere finora il segreto medico sulle condizioni di Adam. È risultato positivo al Covid e gli ultimi accertamenti che abbiamo svolto hanno evidenziato qualcosa al cuore, quindi ne dovrà fare molti altri. Se lo avessimo detto, non avremmo più visto ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 21 gennaio 2022) Problemi alper, il ctDjamel Belmadi parla delle condizioni di salute dell’attaccante del. Ilinper Adam, le voci provenienti dall’Algeria non sono rassicuranti sullo stato di salute dell’attaccante azzurro.sarebbe positivo al Covid e i medici avrebbero anche riscontrato alcune anomalie al. La notizia è stata diffusa dal CT, Djamel Belmadi. “Abbiamo deciso su mia indicazione di mantenere finora il segreto medico sulle condizioni di Adam. È risultato positivo al Covid e gli ultimi accertamenti che abbiamo svolto hanno evidenziato qualcosa al, quindi ne dovrà fare molti altri. Se lo avessimo detto, non avremmo più visto ...

