Mustafà mutilato dalla guerra in Siria è in Italia col papà: «Adesso lui è figlio vostro» (Di sabato 22 gennaio 2022) La gioia stampata sul volto, quella che - nonostante tutto - solo un bambino di cinque anni, che vede un contesto accogliente, le luci e tanta gente può mostrare. Ecco Mustafà... Leggi su ilmattino (Di sabato 22 gennaio 2022) La gioia stampata sul volto, quella che - nonostante tutto - solo un bambino di cinque anni, che vede un contesto accogliente, le luci e tanta gente può mostrare. Ecco...

Advertising

infoitinterno : Mustafà mutilato dalla guerra in Siria è in Italia col papà: «Adesso lui è figlio vostro» - Enrico60729315 : ?? UNA NOTIZIA BELLISSIMA . Mustafá, il piccolo bambino siriano senza arti mutilato dalla guerra in Siria è arrivat… - Boh : Fra poco arriverà l'aereo con Munzir al-Nazzal, mutilato in Siria, il figlio Mustafa e la sua famiglia. In questa f… - robertoalfero : RT @boborock55: Ora Mustafa può sorridere a casa nostra saranno curati al Centro protesi Vigorso di Budrio. Munzir e Mustafa, padre e figli… - AnnalisaGrandi1 : RT @LaRagione_eu: Arriveranno in Italia #Munzir e #Mustafa, padre e figlio conosciuti in tutto il modo per la fotografia che ritraeva il pa… -