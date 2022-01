Mustafa è in Italia con la famiglia: all'aeroporto saluta e manda baci (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mustafa' al-Nazzal, il bambino di cinque anni nato senza arti e simbolo delle atrocità che subiscono i civili in Siria, è atterrato all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino con un volo da Istanbul. Insieme a lui è arrivato anche suo padre Munzir, anche lui senza una gamba, la mamma Zeynep e le due sorelline. Il padre e il bimbo erano diventati un simbolo grazie ad una foto vincitrice del Siena International Photo Awards e che aveva fatto il giro del mondo. Leggi su lastampa (Di venerdì 21 gennaio 2022)' al-Nazzal, il bambino di cinque anni nato senza arti e simbolo delle atrocità che subiscono i civili in Siria, è atterrato all'Leonardo da Vinci di Fiumicino con un volo da Istanbul. Insieme a lui è arrivato anche suo padre Munzir, anche lui senza una gamba, la mamma Zeynep e le due sorelline. Il padre e il bimbo erano diventati un simbolo grazie ad una foto vincitrice del Siena International Photo Awards e che aveva fatto il giro del mondo.

