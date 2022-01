«Mustafa camminerà» | il possibile lieto fine per la storia della foto simbolo del dramma siriano

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 gennaio 2022) La loroera stata premiata al Siena International Photo Award: un papà senza una gamba che alza al cielo il figlio, completamente privo di arti. Ora il destino di quel bambino –, 5 anni – sta cambiando: tutta la sua famiglia, sconvolta dalla guerra civile in Siria, è in arrivo a Siena, dove verrà accolta. La, intitolata “Hardship of life”, è stata scattata l’anno scorso dall’artista turco Mehmet Aslan. Oggi, papà Munzir, mamma Zeibab e le due sorelline più piccole arrivano nella città toscana, dove verranno ospitati in una casa resa disponibile dalla Caritas diocesana. Papà e figlio riceveranno quindi adeguate cure e la famiglia potrà restare in Italia. Il viaggio dalla Turchia a Roma Gli al-Nazzal sono partiti in aereo da Istanbul verso Roma Ciampino e ora, a Siena, dovranno ...