Muore sul lavoro a 18 anni, era al suo ultimo giorno di stage scolastico (Di venerdì 21 gennaio 2022) Uno studente di 18 anni – Lorenzo Parelli, secondo quanto riporta online il Gazzettino – ha perso la vita in un incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi 21 gennaio, in Friuli. L'incidente si è verificato all'interno di un'azienda di Lauzacco, frazione di Pavia di Udine (Udine). Si tratterebbe, sempre secondo il Gazzettino, della ditta Burimec, nella zona industriale del Paese. Secondo quanto riporta l'Ansa, il giovane era al suo ultimo giorno di stage nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro. La dinamica dell'incidente Nel corso di lavori di carpenteria metallica, una putrella – un profilato metallico sagomato a doppio T – sarebbe caduta addosso allo studente, uccidendolo. Immediati ma vani i soccorsi del personale del 118, coadiuvato dai vigili del fuoco e dai ...

