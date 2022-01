Muore schiacciato da una putrella a 18 anni. Era il suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro (Di venerdì 21 gennaio 2022) È morto all’istante schiacciato da una putrella. Ancora una morte bianca in Friuli. Un infortunio sul lavoro, anche se la vittima è uno studente di appena 18 anni. La tragedia è avvenuta in un’azienda di Lauzacco di Pavia di Udine, in provincia di Udine. Diciottenne Muore sul colpo schiacciato da una putrella Il ragazzo era al suo ultimo giorno di stage in un progetto di alternanza scuola-lavoro. Durante dei lavori di carpenteria metallica in una azienda meccanica, una putrella gli è caduta addosso, uccidendolo sul colpo. Il ragazzo era residente a Castions di Strada (Udine) e frequentava l’Istituto superiore Bearzi di Udine. Lo studente aveva compiuto 18 ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) È morto all’istanteda una. Ancora una morte bianca in Friuli. Un infortunio sul, anche se la vittima è uno studente di appena 18. La tragedia è avvenuta in un’azienda di Lauzacco di Pavia di Udine, in provincia di Udine. Diciottennesul colpoda unaIl ragazzo era al suodi stage in un progetto di. Durante dei lavori di carpenteria metallica in una azienda meccanica, unagli è caduta addosso, uccidendolo sul colpo. Il ragazzo era residente a Castions di Strada (Udine) e frequentava l’Istituto superiore Bearzi di Udine. Lo studente aveva compiuto 18 ...

