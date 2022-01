Muore a 18 anni schiacciato da un macchinario: era il suo ultimo giorno di tirocinio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tragedia a Lauzacco, frazione del comune di Pavia di Udine, dove un 18enne è morto sul lavoro in un'azienda metalmeccanica che ha sede nella zona industriale del paese. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato travolto... Leggi su today (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tragedia a Lauzacco, frazione del comune di Pavia di Udine, dove un 18enne è morto sul lavoro in un'azienda metalmeccanica che ha sede nella zona industriale del paese. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato travolto...

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni Udine, muore a 18 anni all'ultimo giorno di stage Diciottenne muore all'ultimo giorno di stage a Lauzacco di Pavia di Udine . Il giovane stava svolgendo un tirocino alternanza scuola/lavoro. Le cause del tragico incidente sono da accertare. S econdo una prima ...

Covid Roma, incinta non vaccinata muore a 28 anni: neonato salvo La giovane è deceduta al Policlinico Umberto I Una 28enne incinta, non vaccinata contro Covid - 19, è morta al Policlinico Umberto I di Roma. Il neonato è stato salvato. "Durante le fasi della degenza ...

Rimini, ricercatrice di 28 anni muore mentre è in videochiamata dall’Inghilterra Corriere della Sera estubati due pazienti al Moscati È deceduta questa mattina, nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati, una paziente di 85 anni di Conza della Campania (Avellino), ricoverata dal ...

Choc in azienda, muore a 18 anni durante lo stage scuola-lavoro. Colpito da una barra metallica Tragedia sul lavoro oggi pomeriggio, 21 gennaio 2022. Un ragazzo di 18 anni, è morto in un incidente sul lavoro a Lauzacco, frazione di Pavia di Udine, presso ...

