Munzir e Mustafa sono arrivati in Italia Ora inizieranno la loro nuova vita | insieme alla famiglia | a Siena | VIDEO

Munzir e Mustafa sono arrivati in Italia. Ora inizieranno la loro nuova vita, insieme alla famiglia, a Siena

"Amiamo l'Italia". E l'Italia vi ama. Munzir e Mustafa al-Nazzal sono atterrati venerdì pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino. La loro storia è stata immortalata in quello scatto che ha vinto l'ultima edizione dei SIPA (Siena international photo awards) ed è, purtroppo, il simbolo di quella continua tragedia che si consuma ogni giorno in Siria. Il padre ha perso una gamba per colpa di una bomba lanciata in un bazar a Idlib; il piccolo, invece, è nato senza arti inferiori a causa di una tetra-amelia provocata dall'inalazione del gas nervino da parte della madre durante uno dei tanti episodi che avvenuti durante la guerra. Ora sono nel nostro Paese, dove saranno accolti e curati.

