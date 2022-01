Motomondiale: Miller positivo al Covid, salta presentazione della Ducati (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il pilota australiano bloccato a casa: "Sto bene e non ho sintomi" ROMA - Jack Miller positivo al Covid - 19. Ad annunciarlo, su Instagram, è lo stesso pilota australiano. "Sfortunatamente sono ancora ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il pilota australiano bloccato a casa: "Sto bene e non ho sintomi" ROMA - Jackal- 19. Ad annunciarlo, su Instagram, è lo stesso pilota australiano. "Sfortunatamente sono ancora ...

dianatamantini : MOTOGP - Ducati Team cambia i suoi programmi dopo la positività di Miller. Tutto rinviato a febbraio, la Desmosedic… - corsedimoto : MOTOGP - Ducati Team cambia i suoi programmi dopo la positività di Miller. Tutto rinviato a febbraio, la Desmosedic… - Luxgraph : MotoGp: Miller positivo, niente presentazione della Ducati - corsedimoto : CHE GUAIO! -Jack Miller positivo non può lasciare l'Australia. Non sarà alla presentazione del team. Per i test in… - dianatamantini : MOTOGP - Ducati Team atteso al varco in questo 2022. Nell'attesa è stata resa nota la data di presentazione della n… -