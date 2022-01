MotoGP | Miller positivo al Covid-19 Salta presentazione nuova Ducati

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Jackè risultatoal-19 e non potrà esser presente in occasione delladella, fissata per il 28 gennaio. È stato lui stesso a comunicarlo dall’Australia tramite il proprio profilo Instagram. Le parole del pilota: “Sfortunatamente sono ancora in Australia, sono risultatoal-19. Non sono in grado di viaggiare, perciò salterò ladel team. Sto bene, non ho sintomi, continuerò la mia preparazione qui”. SportFace.

Dal coccodrillo al Covid. Il fattore coronavirus impatta su Jack, che dopo essersi trovato alle prese con un coccodrillo , spettatore disinteressato di una sua partita a golf mentre è in relax in Australia, deve ora fare i conti con la positività al Covid. ...Jackè risultato positivo al Covid e non può lasciare l'Australia. A comunicarlo è stato il pilota della Ducati su Instagram: 'Purtroppo sono ancora in Australia dopo essere risultato positivo. Non ...Jack Miller è risultato positivo al Covid e non potrà esser ... "Sfortunatamente sono ancora in Australia, sono risultato positivo al coronavirus - ha detto il pilota della MotoGP - . Non sono in ...ROMA - Jack Miller ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. Il pilota australiano ha postato un video sui social per annunciare il contagio e l'impossibilità a presenziare all'evento ...