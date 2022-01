Morto un 18enne all’ultimo giorno di stage: ucciso da una trave d’acciaio durante l’alternanza scuola-lavoro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Era al suo ultimo giorno di stage lo studente di 18 anni Morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 21 gennaio, in un’azienda di Lauzacco, in provincia di Udine. Il ragazzo stava partecipando a un progetto di Alternanza scuola-lavoro in un’azienda meccanica. Mentre erano in corso dei lavori di carpenteria metallica nell’azienda, una putrella è caduta addosso al 18enne e lo ha ucciso. Nel frattempo proseguono le indagini in corso da parte dei Carabinieri di Palmanova e degli ispettori dell’Azienda sanitaria. Sull’incidente è intervenuto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi che, dopo aver espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia del giovane, ha dichiarato: «Dobbiamo mettere tutto il nostro impegno, come istituzioni, a ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) Era al suo ultimodilo studente di 18 anniin un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 21 gennaio, in un’azienda di Lauzacco, in provincia di Udine. Il ragazzo stava partecipando a un progetto di Alternanzain un’azienda meccanica. Mentre erano in corso dei lavori di carpenteria metallica nell’azienda, una putrella è caduta addosso ale lo ha. Nel frattempo proseguono le indagini in corso da parte dei Carabinieri di Palmanova e degli ispettori dell’Azienda sanitaria. Sull’incidente è intervenuto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi che, dopo aver espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia del giovane, ha dichiarato: «Dobbiamo mettere tutto il nostro impegno, come istituzioni, a ...

