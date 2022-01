Morto Meat Loaf, addio al cantante e attore del Rocky Horror Picture Show (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il cantante e attore statunitense Meat Loaf è Morto all'età di 74 anni. La notizia viene data dal sito della Bbc. Meat Loaf, pseudonimo di Marvin Lee Aday, noto anche come Michael Lee Aday era nato a ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilstatunitenseall'età di 74 anni. La notizia viene data dal sito della Bbc., pseudonimo di Marvin Lee Aday, noto anche come Michael Lee Aday era nato a ...

