(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ai familiari superstiti di Luana D'Orazio, la giovane operaiail 3 maggio 2021 in un incidente sulnell'azienda tessile in cui lavorava a Montemurlo (Prato), spettano 166.000di ...

Advertising

fattoquotidiano : Luana D’Orazio, sarà di 166mila euro l’indennizzo Inail per i parenti della ragazza morta sul lavoro - Adnkronos : Per i parenti di #Luana, morta sul lavoro, l’indennizzo Inail è di 166mila euro. - AnsaToscana : Morta sul lavoro, 166 mila euro di risarcimento dell'Inail. Il beneficiario sarà il figlio di 6 anni di Luana D'Ora… - in3dmu : QUANTO VALE UNA GIOVANE VITA? ?? Giovane operaia morta sul lavoro, 166 mila euro di risarcimento dell'Inail… - aleniggaz : RT @LaStampa: Luana D’Orazio morta sul lavoro, 166 mila euro di risarcimento dall’Inail: il beneficiario sarà il figlio di 6 anni https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Morta sul

posto i Carabinieri di Treviso.Liliana Resinovich, lo ricordiamo, è la donna scomparsa lo scorso dicembre e ritrovatail 5 ... il marito di Liliana Resinovich , alla luce anche di nuovi elementi emersiritrovamento del ...Ai familiari superstiti di Luana D'Orazio, la giovane operaia morta il 3 maggio 2021 in un incidente sul lavoro nell'azienda tessile in cui lavorava a Montemurlo (Prato), spettano 166.000 euro di inde ...A Mogliano Veneto, nel primo pomeriggio di oggi, 21 gennaio, una cittadina di origini ucraine, 45 anni, è deceduta a seguito di caduta in casa. E' stato il figlio più piccolo ...