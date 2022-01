Miracolo a Roma | vista Colle | gli arcinemici si parlano La bussola di Ocone

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono due i dati più rilevanti delle ultime ore: la partita del Quirinale, qualunque sia il suo esito, non è una partita isolata, nel senso che coinvolge anche la presidenza del Consiglio; la situazione è tanto complicata e seria da aver fatto sì che si realizzasse quasi un “”: leaderfino a ieri hanno di colpo cominciato a vedersi e parlarsi. Partiamo dal primo punto e poniamoci questa domanda: perché, al contrario di quel che è successo le altre volte, il governo in carica è così fortemente compromesso dalla scelta del nuovo capo dello Stato? Prima di tutto perché quello in carica è un governo di emergenza: sorretto da una ampia ed eterogenea maggioranza, guidato da un tecnico autorevole e senza partito chiamato a presiederlo per “chiamata diretta”, diciamo così, del Presidente della Repubblica uscente. In qualche modo lo si può ...

Con un discorso di verità, si capirebbe che abbiamo fatto per reggere come stiamo reggendo ... Noi contesteremo questa spinta a centralizzare le decisioni a. Il 100% del lavoro lo fanno le ... Da verranno a Siena, dove inizierà per loro una nuova vita. E si compirà un altro di solidarietà germogliato in una città, che da mille anni, dalla nascita del Santa Maria, ha la ... `E uno dei luoghi più affascinanti dei Monti Prenestini, una meta entrata nel cuore di migliaia di pellegrini e appassionati di trekking che ogni anno si recano in questo luogo per una visita tra natu ... «Domenica abbiamo fatto il miracolo», dichiara Paolo Di Marino. Non semplice uscire imbattute dal confronto con le nerazzurre di Rita Guarino. Il provvidenziale salvataggio ...