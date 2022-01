Milinkovic-Savic alla Juventus: pronta offerta assurda, non sarà troppo? (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Juventus sembra aver scelto il centrocampista per la prossima stagione; la società vuole puntare tutto su Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic alla Juventus: Agnelli pronto a tutto per portarlo a Torino. pronta un’offerta stellare, da top player, ma forse non è un po’ troppo? Il web si spacca in due. Getty ImagesLa Juventus ha bisogno di un centrocampista; in questa stagione si è visto come ai bianconeri serva un giocatore in mezzo al campo in grado di abbinare qualità, forza fisica e capacità realizzativa. Tutte caratteristiche che, nei piani della società, avrebbe dovuto avere Rabiot; l’ex PSG non riesce ad essere l’elemento determinante di cui Allegri ha bisogno per sviluppare, nel migliore dei ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lasembra aver scelto il centrocampista per la prossima stagione; la società vuole puntare tutto su: Agnelli pronto a tutto per portarlo a Torino.un’stellare, da top player, ma forse non è un po’? Il web si spacca in due. Getty ImagesLaha bisogno di un centrocampista; in questa stagione si è visto come ai bianconeri serva un giocatore in mezzo al campo in grado di abbinare qualità, forza fisica e capacità realizzativa. Tutte caratteristiche che, nei piani della società, avrebbe dovuto avere Rabiot; l’ex PSG non riesce ad essere l’elemento determinante di cui Allegri ha bisogno per sviluppare, nel migliore dei ...

