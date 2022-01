Milano | strappato lo striscione “mai più fascismi” dalla sede della Cgil | “Nuova provocazione dopo l’attacco alla sede nazionale” – Video

Advertising

Euroges10 : Blitz alla Camera del lavoro: strappato lo striscione «Mai più fascismi» - RedazioneLaNews : #Milano Strappato il cartello contro i fascismi alla Cgil di Milano - AnsaLombardia : Cgil Milano denuncia, strappato striscione 'Mai più fascismi'. Appeso fuori dalla Camera del Lavoro, 'blitz fascist… - AcerboLivio : Cgil Milano denuncia blitz fascista: “Strappato striscione ‘Mai più fascismi'” - milano_today : Strappato il cartello contro i fascismi alla Cgil di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Milano strappato

... puntadole la pistola addosso, di sono fatti consegnare le sue borse con gli effetti personali, nuova tappa alle 6.15 in via Galeno adove hannodal collo una catenina d'oro a una ...Lo striscione che recita 'mai più fascismi'dalla sede della della Camera del Lavoro Metropolitana didi piazzale Bruno Trentin. A denunciarlo la stessa Cgil di. Gli insulti alla Cgil e gli striscioni contro il green ...Oggi (alle 18) l'Olimpia cerca in casa dell'Armata Rossa punti pesanti per i playoff. Nel 1966 le Scarpette Rosse superarono l'Armata Rossa in semifinale e poi vinsero il titolo. Ora gli idoli si chia ...Rapine e tentate rapine, lesioni personali e sequestro di persona: la Squadra Mobile della Questura di Monza e Brianza ha fermato quattro soggetti nordafricani accusati di aver pe ...